Склад стройматериалов по ул. Зимняя сгорел в Ижевске

Пожар на складе в Ижевске Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Ночью 15 августа в Ижевске в складском здании по ул. Зимняя произошел крупный пожар. На центральный пункт пожарной связи позвонил очевидец. О этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

На складе хранилась готовая продукция и стройматериалы. К прибытию пожарных огонь буйствовал внутри здания.

Пожар на складе в Ижевске Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

«В 00:42 пожару был присвоен повышенный ранг вызова №2. К тушению возгорания привлекали дополнительные силы и средства Ижевского пожарно-спасательного гарнизона. Разворачивали оперативный штаб службы пожаротушения», - говорится в сообщении ведомства. В 01:33 пожар локализовали, в 03:11 – его полностью ликвидировали.

Площадь возгорания составила 600 кв. м. Всего на пожаре работали 65 человек и 24 единицы техники.

Пожар на складе в Ижевске Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

К счастью, пострадавших нет. Причины и обстоятельства возгорания выясняются.

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