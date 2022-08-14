Гороскоп на неделю с 15 по 21 августа: Ракам не стоит обращать внимание на критику, на Весов навалятся дела, а Стрельцам пора научиться отказывать в просьбах

Удачной недели! Фото: Архив «КП» в Ижевске

ОВЕН

Первая половина недели хороша для карьерных рывков и смены места работы. А вот второй половине стоит сбавить обороты и восстановить силы и энергию. Выходные – отличное время для решения личных вопросов.

ТЕЛЕЦ

Время рождения идей, целей и проектов. Не стесняйтесь спрашивать совета у окружающих. Если перед вами встанут вопросы личных взаимоотношений, обойдитесь без громких заявлений и важных разговоров.

БЛИЗНЕЦЫ

То, о чем вы мечтали, придет прямо в руки. Наслаждайтесь триумфом и победой! Не рассказывайте посторонним о ваших планах, действуйте тихо, но напористо. Возможны новые, интересные знакомства.

РАК

Отложите в сторону второстепенные дела, переключитесь на самые важные, которые касаются финансов и крупных покупок. Не обращайте внимание на критику, будьте максимально уверены в себе.

ЛЕВ

Вы получите отличный шанс на решение важного вопроса. Не избегайте общения с окружающими, будьте в центре внимания. Чем активнее и увереннее вы будете, тем больше вероятность победы.

ДЕВА

Постарайтесь сделать максимальное количество дел в первые два дня недели. Ваше счастье только в ваших руках, так что действуйте решительно. Стоит поступить так, как вы не решались до этого.

ВЕСЫ

Не планируйте много, так как дела возникнут неожиданно. Вы сможете блеснуть интеллектом и произвести приятное впечатление. Внимательно анализируйте всю поступающую информацию, а в выходные держитесь подальше от кредитных карт и собственных заначек.

СКОРПИОН

Полагайтесь исключительно на собственные силы, тогда все, что вы задумали пройдет успешно. Новые знакомства, флирт со второй половинкой поднимут настроение и улучшат ваши позиции на любовном фронте.

СТРЕЛЕЦ

К вам поступит много просьб от окружающих, поэтому расставьте личные границы и отказывайте просьбам, которые нарушают ваши планы. Во второй половине недели вы будете четко знать, что лучше отбросить, а с чем стоит отправиться в новую жизнь.

КОЗЕРОГ

Не перенапрягайтесь! Если работа вас не отпускает, постарайтесь обойтись без повышенных нагрузок. В конце недели появится возможность дополнительного заработка или увеличения зарплаты. Неделя хороша для старта проектов и саморекламы.

ВОДОЛЕЙ

Первая половина недели прекрасно подходит для решения творческих вопросов, рекламы, мозговых штурмов. Не поддавайтесь эмоциям, иначе совершите ошибку. В выходные будут отлично решаться личные вопросы, а одиноким представителям знака звезды могут подарить судьбоносное знакомство.

РЫБЫ

От ваших действий будет зависеть гармония и благополучие близких. Порадуйте любимых, поддержите их, сделайте подарок, скажите комплимент, удивите яркими признаниями и добрыми поступками. А еще ваша интуиция подскажет вам решение какого-то вопроса.

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