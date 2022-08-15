Новый пешеходный переход появится на ул. 10 лет Октября в Ижевске

Фото: администрация Ижевска

В Ижевске на ул. 10 лет Октября появится новый пешеходный переход. Его возможно организовать рядом с заездом в жилой комплекс «Ежевика», напротив 4-го строительного дома. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев, общаясь с жителями новостроек.

«Горожанам, которые приобрели здесь квартиры, нужен регулируемый пешеходный переход через магистраль с большим автомобильным трафиком. Но улица скоростная, и здесь важно соблюсти все требования безопасности», - подчеркнул градоначальник.

Здесь же планируется установить остановочные комплексы в обоих направлениях движения, а ИПОПАТ готов продлить по ул. 10 лет Октября автобусный маршрут 27.

Сейчас прорабатываются проектные решения, чтобы в 2023 году все уже было организованно.

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