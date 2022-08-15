Сеть игровых клубов прикрыли в Удмуртии Фото: Архив КП

12 августа в Сарапуле была пресечена деятельность игорных заведений. Были проведены обыски, изъято компьютерное оборудование, видеорегистраторы, камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает Следственное управление СК Удмуртии.

Четыре жительницы Сарапула подозреваются в организации и проведении незаконных азартных игр. Одна из них, 49-летняя женщина была уже судима.

Следствие установило, житель Сарапула организовал сеть нелегальных игорных заведений в своем городе. Женщины помогали ему: давали посетителям доступ к азартным играм с использованием игрового оборудования и интернета, были кассирами и администраторами салонов.

В отношении женщин было возбуждено уголовное дело по статье «незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Подозреваемые признали вину в совершенном преступлении.

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