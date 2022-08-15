Таксист из Махачкалы своровал виски в Удмуртии

Ущерб от кражи составил 4 тысячи рублей Фото: Архив КП

В Глазове полицейские задержали водителя такси – он украл три бутылки виски из магазина по продаже алкогольных напитков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Кража произошла в конце июля. После просмотра камер видеонаблюдения в торговом зале было установлено, что алкоголь похитил с витрины мужчина. Он сложил бутылки в сумку, и не оплатив товар, вышел из магазина.

Личность похитителя была установлена. Им оказался 43-летний ранее судимый уроженец Махачкалы. Он работал таксистом.

Ущерб от кражи составил 4 тысячи рублей. Мужчине грозит реальный срок лишения свободы.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прогноз погоды на неделю в Ижевске с 15 по 21 августа: теплые дни и холодные ночи

Исполняющей обязанности министра здравоохранения Удмуртии стала Наталья Якимова