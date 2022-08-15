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Происшествия15 августа 2022 8:32

Таксист из Махачкалы своровал виски в Удмуртии

Он взял три бутылки
Инга Коган
Ущерб от кражи составил 4 тысячи рублей

Ущерб от кражи составил 4 тысячи рублей

Фото: Архив КП

В Глазове полицейские задержали водителя такси – он украл три бутылки виски из магазина по продаже алкогольных напитков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Кража произошла в конце июля. После просмотра камер видеонаблюдения в торговом зале было установлено, что алкоголь похитил с витрины мужчина. Он сложил бутылки в сумку, и не оплатив товар, вышел из магазина.

Личность похитителя была установлена. Им оказался 43-летний ранее судимый уроженец Махачкалы. Он работал таксистом.

Ущерб от кражи составил 4 тысячи рублей. Мужчине грозит реальный срок лишения свободы.

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