Исполняющей обязанности министра здравоохранения Удмуртии стала Наталья Якимова

Наталья Якимова. Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии
Наталья Якимова официально назначена исполняющей обязанности министра здравоохранения Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
Раньше она занимала должность заместителя министра, совмещая ее с исполнением обязанностей главы ведомства.
Справка «КП»
Наталья Якимова окончила Ижевскую государственную медицинскую академию.
От должности акушерки роддома №5 она выросла до заместителя главврача Республиканской детской клинической больницы.
Наталья Якимова работала директором Республиканского центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения.
В 2018 году она возглавила Республиканский медицинский колледж.
В феврале 2022 года назначена замминистра здравоохранения Удмуртии. Кандидат наук, заслуженный работник здравоохранения УР.
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