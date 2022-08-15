Исполняющей обязанности министра здравоохранения Удмуртии стала Наталья Якимова

Наталья Якимова. Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

Наталья Якимова официально назначена исполняющей обязанности министра здравоохранения Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Раньше она занимала должность заместителя министра, совмещая ее с исполнением обязанностей главы ведомства.

Справка «КП»

Наталья Якимова окончила Ижевскую государственную медицинскую академию.

От должности акушерки роддома №5 она выросла до заместителя главврача Республиканской детской клинической больницы.

Наталья Якимова работала директором Республиканского центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения.

В 2018 году она возглавила Республиканский медицинский колледж.

В феврале 2022 года назначена замминистра здравоохранения Удмуртии. Кандидат наук, заслуженный работник здравоохранения УР.

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