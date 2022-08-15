Прогноз погоды на неделю в Ижевске с 15 по 21 августа: теплые дни и холодные ночи

Центральная площадь Ижевска Фото: Мария Бакланова

В ближайшие дни тип погоды в Ижевске и в Удмуртии существенно не изменится: сохранится влияние антициклона.

По сообщению Удмуртского гидрометцентра, по сравнению с предыдущей неделей, дневная температура воздуха немного повысится, однако по ночам будет довольно холодно.

Из-за преимущественно сухой погоды в республике сохраняется неблагоприятная погода: высокая пожароопасность лесов и торфяников.

В понедельник, 15 августа, температура воздуха прогреется до +25°С. Ветер северный. Осадков не ожидается, небо будет малооблачным. Ближе к ночи похолодает до +10°С.

16 августа, во вторник, будет чуть теплее – до +27°С днем и до +12°С ночью. Ветер сохранит направление, но усилится до 2 м/с.

В среду, 17 августа, ветер сменит направление на северо-восточный, его скорость составит 3 м/с. Ожидается также малооблачная погода без осадков. Термометр покажет +26°С днем и +11°С ночью.

По мнению специалистов, в четверг, 18 августа, погода будет такой же, как и во вторник, однако вероятны осадки. Местами в Ижевске пройдет небольшой кратковременный дождь.

19 августа, в пятницу, столбик термометра опустится до +24°С. Осадков не ожидается. Ветер восточный, будет дуть со скоростью 2 м/с. К вечеру температура снизится до +12°С.

Начало выходных порадует теплом: в субботу, 20 августа, ожидается +28°С и отсутствие осадков. Ветер станет южным. Чуть потеплеет и ночью, но незначительно: максимальная температура воздуха составит +14°С.

Не будет дождя и 21 августа, в воскресенье. Воздух прогреется до +26 °С. Ветер сменит направление на юго-восточный.

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