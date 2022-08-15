«Мне нравилось колесить по Ижевску»: «Реальный пацан» Антон Богданов представил свой фильм в Ижевске

Антон Богданов в Ижевске. Фото: предоставлено организаторами

Российский актер Антон Богданов, известный зрителям по сериалу «Реальные пацаны» (16+) и фильму «Елки: новые» (6+) принял участие в фестивале «Дети будущего», который прошел в Парке им. Кирова. Он рассказал, что сейчас переключился режиссерскую работу и снимает фильмы для детей.

«Я вижу в них большой потенциал, а также возможность привить новым поколениям светлые идеалы и ценности», – подчеркнул Антон и посоветовал ижевским родителям отправлять видеовизитки с их детьми на участие в фильме «Иван Семенов. Школьный переполох», который он режиссирует.

Антон Богданов снял уже три киноработы. И все они про детей.

«Мне кажется, я очень фанатичный отец. Как будто, когда мы начинаем лечить раны какие-то, нужно начинать с детства. И кинематограф – это та стезя, которая может воспитывать хорошее поколение, как и книги. Книги сейчас читают реже, чем в Советском Союзе, а кино смотрится легче и проще. Мне кажется, если у меня есть какой-то шанс, какая-то капелька в море, зародить что-то правильное и человеческое в наших детях, то нужно этим пользоваться», – прокомментировал Антон.

По его словам, ему нравится работать с детьми на площадке, снимать кино для детей, а также общаться с ними как с учениками.

«По поводу преподавания – мысли были, но, мне кажется, надо немножко постареть. Еще побольше постарею, и потом начну», – поделился планами режиссер.

Кстати, Антону Богданову нравится Ижевск.

«В две тысячи каком-то году я купил себе первую машину и понимал, что мне надо очень много на ней ездить. Я исколесил всю Пермь и начал ездить в Уфу, в Ижевск. В Удмуртии я сразу включал радио «Адам», там играл рок-н-ролл, и мне просто очень нравилось колесить по Ижевску под это радио», – вспомнил он.

После общения с актером зрители могли посмотреть фильма «Нормальный только я» (12+), режиссером и главным героем которого стал Антон Богданов. Фильм снят в жанре семейного доброго фильма комедийного характера.

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