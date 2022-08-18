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Происшествия18 августа 2022 4:55

Жительницу Ижевска осудили более чем на 8 лет колонии за хранение и сбыт наркотиков

Приговор еще не вступил в законную силу
Екатерина АРДАШЕВА
У ижевчанки был соучастник, но его не смогли установить

У ижевчанки был соучастник, но его не смогли установить

Фото: Архив КП

Индустриальный районный суд признал жительницу Ижевска виновной в незаконном хранении и сбыте наркотиков в значительном размере, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Удмуртии.

Было установлено, что в сентябре 2021 года обвиняемая хранила при себе запрещенное вещество без цели сбыта. Также, по указанию соучастника, оставшегося неустановленным, женщина осуществила незаконный 0,29 граммов наркотика, что соответствует значительному размеру.

Суд назначил ижевчанке наказание в виде 8 лет 3 месяцев колонии общего режима, однако приговор в законную силу еще не вступил.

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