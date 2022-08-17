16 августа магазин шведского бренда одежды H&M в ТЦ «Италмас» в Ижевске возобновил работу для проведения масштабной распродажи. Фото: Софья Лямина
16 августа магазин шведского бренда одежды H&M в ТЦ «Италмас» в Ижевске возобновил работу для проведения масштабной распродажи. Как сообщила посетительница торгового центра Алина, второй день здесь отмечаются большие очереди.
«Решили закупиться базовой одеждой в H&M, приехали, посмотрели на очередь, и уехали ни с чем», – рассказала Алина «КП-Ижевск».
Фото: Софья Лямина
В этом месяце также должен открыть свои двери отдел в ТРЦ «Молл Матрица».
Напомним, магазины H&M в столице Удмуртии закрылись 3 марта, решение было принято в связи с внешнеполитическими событиями. В августе бренд начал распродажу вещей, после завершения которой компания планирует окончательно уйти с российского рынка.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
7 открытых площадок Ижевска для увлекательных прогулок с детьми
Модульные дома для нужд биатлонного комплекса появятся в Ижевске
Ижевчанка спела на Центральной площади и прославилась в интернете