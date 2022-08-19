Жителя Сарапула осудят за убийство знакомого, вернувшегося с вахты

Возвращение с вахты обернулось убийством в Сарапуле Фото: Амир Закиров

В Сарапуле завершилось расследование уголовного дела по факту обнаружения тела 41-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) выдвинуто 31-летнему знакомому потерпевшего.

Ранее следствием было установлено, что 6 июня 2022 года обвиняемый и потерпевший совместно употребили спиртные напитки, отмечая возвращение с вахты. Между мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый нанес знакомому множественные удары по различным частям тела. Потерпевший скончался на месте от полученных травм.

На данный момент собрана необходимая доказательная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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