Отмечали возвращение с вахты: жителя Сарапула избили до смерти во время застолья

Обвиняемый задержан Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Сарапуле расследуется уголовное дело по факту обнаружения тела 41-летнего мужчины. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, обвиняется его 31-летний знакомый.

По данным следствия, трагедия произошла накануне, 6 июня, в одном из домов в жилом районе Радужный. В этот день обвиняемый и потерпевший вместе выпивали - отмечали возвращение с вахты.

«В ходе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт, обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары по различным частям тела», - говорится в сообщении.

От полученных травм потерпевший скончался на месте.

В рамках расследования произведен осмотр места происшествия. Назначены медицинская и криминалистическая судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

Обвиняемый задержан. В ближайшее время его отправят под арест.

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