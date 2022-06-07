Отмечали возвращение с вахты: жителя Сарапула избили до смерти во время застолья

Обвиняемый задержан
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Сарапуле расследуется уголовное дело по факту обнаружения тела 41-летнего мужчины. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, обвиняется его 31-летний знакомый.
По данным следствия, трагедия произошла накануне, 6 июня, в одном из домов в жилом районе Радужный. В этот день обвиняемый и потерпевший вместе выпивали - отмечали возвращение с вахты.
«В ходе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт, обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары по различным частям тела», - говорится в сообщении.
От полученных травм потерпевший скончался на месте.
В рамках расследования произведен осмотр места происшествия. Назначены медицинская и криминалистическая судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.
Обвиняемый задержан. В ближайшее время его отправят под арест.
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