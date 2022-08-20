В Ижевске вернули родителям пропавшего 5-летнего мальчика

Ребенка вернули родителям сотрудники ДПС Фото: Архив «КП» в Ижевске

В столице Удмуртии батальон ДПС отыскал пропавшего 5-летнего мальчика, который отправился гулять во дворе дома на ул. 9-я Подлесная и заблудился. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, сообщение о пропавшем ребенке поступило в 21:50, на тот момент мальчика никто не видел уже почти шесть часов.

Около 22:30 недалеко от лесопосадка по ул. 30 лет Победы сотрудники ГИБДД заметили ребенка, который шел один и постоянно оглядывался. Сначала мальчик испугался и не хотел садиться в автомобиль к незнакомым мужчинам, однако затем признался, что потерялся и ищут маму.

Ребенок увлекся прогулкой и сам не заметил, как далеко ушел от знакомых мест. Заблудившийся малыш попытался сам найти дом, однако по ходу поиска все дальше уходил от места жительства.

Инспекторы сообщили о найденном мальчике по рации в дежурную часть ГИБДД. Через несколько минут к ним подъехал экипаж полка патрульно-постовой службы полиции вместе с отцом ребенка. Мужчина сообщил, что сначала пытался найти сына самостоятельно, но затем сообщил о пропаже в полицию. На тот момент в отделе полиции был объявлен сбор личного состава.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с родителями мальчика профилактическую беседу. В ведомстве напомнили, что за ребенком необходим строгий контроль.

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