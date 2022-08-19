Подросток из Ижевска обокрал двух пенсионерок, отдыхая в Санкт-Петербурге

17-летнего жителя Ижевска задержали по подозрению в хищении денег у двух пожилых жительниц Санкт-Петербурга. Фото: «МВД Медиа»

17-летнего жителя Ижевска задержали по подозрению в хищении денег у двух пожилых жительниц Санкт-Петербурга 84 и 87 лет. Как сообщает «МВД Медиа», подросток стал участником мошеннической схемы во время туристической поездки в Северную столицу с матерью и сестрой.

Установлено, что в обоих случаях пенсионеркам звонили неизвестные девушки, представлялись их внучками, и заявляли, что сбили человека, в связи с чем требуются деньги для урегулирования вопроса. Далее трубку переходила мужчине, который говорил женщинам, что денежные средства необходимо завернуть в полотенце и передать курьеру. Таким образом старушки отдали мошенникам 150 и 100 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что в обоих случаях курьером был один и тот же человек – 17-летний ижевчанин. На тот момент он уже вернулся домой в Удмуртию - здесь его и задержали. Юноша рассказал сыщикам, что во время поездки решил подзаработать.

«В мессенджере нашел предложение, которое обещало 10% от полученной от пенсионеров суммы. При этом он прекрасно понимал, чем придется заниматься», – пишет «МВД Медиа».

Юношу отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас правоохранители ищут остальных участников мошеннической схемы.

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