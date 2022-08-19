В Удмуртии ищут потерявшегося в лесу мужчину

Поиски продолжаются Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Игринском районе Удмуртии идут поиски мужчины, пропавшего во время сбора ягод в лесу у деревни Малягурт. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

«Так, утром [18 августа] мужчина и две женщины ушли за брусникой в лес у деревни Малягурт Игринского района. Около 13.00 он пропал из вида жены и ее подруги, телефона с собой у него не было», - говорится в сообщении.

Поиски продолжаются. В них задействованы сотрудники МВД, игринской пожарно-спасательной части, представители администрации, лесники, волонтеры ПСО Север-18 и местные жители.

Напомним, с 16 августа в ряде районов республики действует запрет на посещение лесов.

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