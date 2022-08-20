Новые школы и завершение реконструкции стадиона «Локомотив» обсудил глава Удмуртии с активом Ленинского района Ижевска

Глава Удмуртии вручил благодарности и почетные грамоты самым активным жителям Ленинского района Фото: пресс-служба Ижевска

Развитие Ленинского района Ижевска обсудил с активом местных жителей глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках встречи, состоявшейся 19 августа. Как отметил глава региона, за пять лет в районе произошел ряд значимых изменений. В частности, было отремонтировано рекордное количество участков дорог — 27, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

«У меня особое отношение к Ленинскому району. Пять лет назад, во время одной из встреч с жителями, появилось ощущение, что Ленинский район по каким-то причинам "недолюбленный, обделенный", хотя по территории это самый большой район в Ижевске. И тогда мы единой командой решили выравнивать ситуацию — благоустраивать общественные пространства, строить спортивные объекты, делать дороги»,— рассказал Александр Бречалов.

Так, по итогу прошедших пяти лет в Ленинском районе благоустроили сквер оружейника Драгунова, а также построили детсад на ул. Баранова и школу на ул. Леваневского. Еще одно учреждение для малышей начнет работать в сентябре в пос. Машиностроителей. В Ленинском районе также создана модельная библиотека имени В. Маяковского, построено новое здание поликлиники Городской клинической больницы №4.

Кроме того, в Ижевске построили ряд спортивных объектов. Один из них — обновленный стадион «Локомотив». Как отметила директор Спортивно-адаптивной школы Удмуртии по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Александра Семенова, стадион крайне востребован для местных жителей. «Он нужен ветеранам, которые с раннего утра занимаются здесь скандинавской ходьбой, нужен детям — они сразу после уроков в школе бегут сюда играть в футбол, нужен для молодежи — их привлекает воркаут-площадка»,— отметила госпожа Семенова.

При этом в развитии городского пространства активное участие принимают сами жители. «Благодаря республиканской программе инициативного бюджетирования нам удалось обустроить двухкилометровую освещенную тропу здоровья в Южном парке. И так нас увлек этот созидательный процесс, что на следующий год установили еще и детскую игровую площадку. Теперь есть планы по дальнейшему развитию парка — лыжная трасса, велодорожки, площадка для выгула собак»,— рассказал муфтий Удмуртии Фаиз Хазрат.

Также глава Удмуртии представил план развития Ленинского района на ближайшие пять лет. В частности, в него вошли ремонт дорог, тротуаров, благоустройство дворов многоквартирных домов и монтаж сетей наружного освещения.

В этом году в районе проходят работы по реконструкции привокзальной площади, а благодаря комплексному подходу их удалось синхронизировать с ремонтом дорожного полотна на ул. Гагарина и заменой трамвайных путей. Вместе с тем завершен ремонт молодежного центра «Точка» на ул. Баранова, а до конца года отремонтируют детское инфекционное отделение и входную группу взрослой поликлиники. На территории, прилегающей к Городской больнице №3, пройдут работы по благоустройству. В гор. Строителей откроется детская стоматологии для детей-инвалидов, а в гимназии №6 будет проведен ремонт входной группы.

Кроме того, в следующие пять лет планируется провести капитальный ремонт хореографического лицея №95, строительство крытого физкультурно-оздоровительного комплекса на стадионе «Локомотив», открытие модульного спортивного зала в школе №51. В 2024 году в гор. Строителей будет построено новое здание школы №61.

Также на на ул. Автономная планируется строительство Центра детского досуга, на спорткомплексе «Чекерил» — автодрома. Запланирована реконструкция дома народного творчества «Спартак», капитальный ремонт бассейна в школе №100, капитальный ремонт зданий гимназии № 6, школ №12, 26 и 85, детской школы искусств №5.

«Ленинскому району не хватает детских досуговых учреждений. И когда появилась перспектива строительства такого объекта на территории бывшего педколледжа по ул. Автономной, мы спросили у жителей, что бы они хотели здесь видеть. Изучив общественное мнение, пришли к выводу, что в районе не хватает центра, где был бы организован творческий и спортивный досуг детей и подростков, где могли бы собираться ветераны, появилось бы место для проведения встреч, семинаров, конференций»,— рассказал депутат госсовета Удмуртии Наиль Мухамедзянов.

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