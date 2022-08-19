ЦИК Удмуртии утвердила требования к избирательным бюллетеням для голосования на выборах в сентябре

Всего будет напечатано по 965 тысяч экземпляров для каждого из видов голосования Фото: Константин ИВШИН

Центризбирком Удмуртии утвердил форму, текст и требования к избирательным бюллетеням для голосования на предстоящих выборах главы республики, а также на выборах депутатов Госсовета по республиканскому и одномандатным избирательным округам. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

«Все бюллетени будут печататься на двух государственных языках – русском и удмуртском в одну краску черного цвета», - говорится в сообщении.

Всего будет напечатано по 965 тысяч экземпляров для каждого из видов голосования.

ЦИК также утвердила распределение бюллетеней по территориальным избиркомам.

Напомним, выборы главы Удмуртии и депутатов Госсовета пройдут 9-11 сентября.

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