ЦИК Удмуртии утвердила требования к избирательным бюллетеням для голосования на выборах в сентябре

Всего будет напечатано по 965 тысяч экземпляров для каждого из видов голосования
Фото: Константин ИВШИН
Центризбирком Удмуртии утвердил форму, текст и требования к избирательным бюллетеням для голосования на предстоящих выборах главы республики, а также на выборах депутатов Госсовета по республиканскому и одномандатным избирательным округам. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
«Все бюллетени будут печататься на двух государственных языках – русском и удмуртском в одну краску черного цвета», - говорится в сообщении.
Всего будет напечатано по 965 тысяч экземпляров для каждого из видов голосования.
ЦИК также утвердила распределение бюллетеней по территориальным избиркомам.
Напомним, выборы главы Удмуртии и депутатов Госсовета пройдут 9-11 сентября.
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