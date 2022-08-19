Активисты обсудили развитие Октябрьского района Ижевска с главой Удмуртии

Фото: vk.com/a.brechalov

19 августа глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с активными жителями Октябрьского района Ижевска. В ходе встречи обсуждались планы по развитию района на ближайшие несколько лет – в частности, глава республики рассказал о перезапуске территории у Дворца детского (юношеского) творчества.

«Переформатируем территорию Дворца детского творчества. Здесь появится центр уличного баскетбола. С южной стороны восстановим автогородок», - написал руководитель региона на личной странице во «ВКонтакте».

По словам заместителя генерального директора Ижевского электромеханического завода «Купол» Игоря Краснова, проект реконструкции объекта может быть готов уже в текущем году.

«Когда обсуждали вопросы строительства этого центра, мы понимали, что было бы логичным, чтобы на этой замечательной территории с новыми объектами заиграл новыми красками и сам дворец. Потому что история многих поколений связана с творчеством, с развитием инженерной мысли, инженерного образования, и именно с историей дома пионеров», – заявил Краснов.

Также Александр Бречалов анонсировал завершение ремонта участка эспланады между улицами Красной и Горького, продолжение реконструкции набережной в направлении Парка Кирова, а также установку сети наружного освещения на 23 улицах района.

Кроме того, в планах обновить стадион в школе №5, продолжить ремонт дорог и тротуаров, а также построить новую школу и детский сад в микрорайоне «Новый город».

Как отметил депутат Госсовета Удмуртии, начальник отдела по правовым вопросам ПАО «Ижсталь» Сергей Лукьянчиков, благодаря активной позиции жителей новые общественные пространства появляются и в периферийных микрорайонах Ижевска. В частности, в микрорайоне Чистопрудный будет построен детский спортивный парк.

«Это достаточно серьезный был проект о инициативному бюджетированию. В центре парка будет стоять универсальная спортивная площадка для нескольких видов спорта. Будет детская игровая зона. И прямо в парке будут дорожки для активной ходьбы. «Чистопрудный» – достаточно большой микрорайон, и каждый раз ездить его жителям в город, в парк не совсем удобно. А здесь у них появятся рядом с домом такое замечательное место», - рассказал он.

В числе основных достижений минувшей пятилетки Александр Бречалов отметил обновление Центральной площади, реконструкцию Нацбиблиотеки и ремонт здания театра «Молодой человек» и детской школы искусств №1. Кроме того, в Октябрьском районе было обновлено около 60 участков дорог, дворов и тротуаров.

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