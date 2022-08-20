Еще два военнослужащих из Удмуртии погибли в ходе спецоперации на Украине

Они представлены к ордену Мужества посмертно Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня, 20 августа, в Удмуртии простились с двумя военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации на Украине. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, рядового Артема Абашева похоронили в Глазове, сержанта Владимира Березина — в Сарапульском районе.

За проявленный героизм военнослужащие представлены к Ордену Мужества посмертно. Помощь их семьям оказывается в полном объеме.

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