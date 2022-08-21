При столкновении 4 машин в Удмуртии пострадали 3 человека, один погиб

Смертельная авария в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Сегодня, 21 августа, в Малопургинском районе Удмуртии около деревни Миндерево произошло смертельное ДТП. Сообщение об аварии поступило в 11:20, сообщает персс-служба МЧС по региону.

На 138 км трассы М-7 столкнулись четыре автомобиля. По предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗ, не соблюдая безопасной дистанции, столкнулся с впереди двигающимся автомобилем ВАЗ-2121. После ВАЗ-2121 выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Мерседес».

Смертельная авария в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Пришлось производить деблокировку пострадавших с легкового авто. К ликвидации последствий привлекались силы и средства государственной противопожарной службы ПСЧ-37 и поисково-спасательной службы Удмуртии.

В результате аварии пострадали 3 человека, один из них погиб. Это была пассажирка автомобиля ВАЗ-2121 - женщина 1993 года рождения.

Смертельная авария в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Сейчас устанавливаются причины этой аварии, проводится расследование.

Отметим, движение на данном участке автодороги затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД, они регулируют движение.

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