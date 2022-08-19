«Ковидный» коечный фонд Удмуртии увеличили до 119 мест

С 15 июля по 17 августа в ковид-стационары Удмуртии госпитализировали 329 человек Фото: Архив КП

В Удмуртии с 15 июля по 17 августа коечный фонд для пациентов с коронавирусом увеличился с 41 до 119 коек. Об этом сообщает «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на источник в Минздраве региона.

Дополнительные койко-места развернуты в Республиканской клинической инфекционной больнице, ГКБ №6, Республиканской детской клинической больнице, Роддоме №5.

«При необходимости медицинские организации в течение двух суток готовы развернуть коечный фонд в 3,98 тыс. мест», - пишет издание.

За указанный период в ковид-стационары Удмуртии госпитализировали 329 человек, в том числе 261 человека с подтвержденным ковидом. При этом процент госпитализируемых к общему количеству заболевших не изменился и составляет порядка 4,3-4,5%. Отмечается, что это связано с циркуляцией штамма «омикрон» и особенностями течения заболевания.

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