Проекционные пешеходные переходы появились в Ижевске. Фото: правительство Удмуртии

В Ижевске появились проекционные пешеходные переходы. Как сообщает пресс-служба правительства Удмуртии, уже существующие переходы оборудовали специальными устройствами, которые вечером, ночью, в туман, снег и дождь с помощью проекции дублируют дорожную разметку.

«Это нужно, чтобы снизить количество ДТП с пешеходами в условиях плохой видимости», - подчеркнули в ведомстве.

Тестирование новой технологии пока происходит на двух участках: на ул. Баранова, 68А и перекрестке ул. Галины Кулаковой и ул. Пушкинской.

Если нововведение будет эффективным, то возможно 40 таких переходов появятся в Ижевске в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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