В страшной аварии в Удмуртии погибла 7-летняя девочка

Авария в Удмуртии Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Еще один пассажир автомобиля ВАЗ-2121, который попал в аварию около д. Миндерево в Удмуртии, погиб. Об этом сообщает Управление ГИБДД по региону.

Напомним, ДТП произошло 21 августа около 11:30 минут, на 138 км трассы М-7 Малопургинского района республики.

Водитель автомобиля ГАЗ врезался в двигающийся автомобиль ВАЗ-2121, после чего легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулся с фурой.

Получается, на месте аварии погибла пассажирка автомобиля ВАЗ-2121 женщина 1993 года рождения. В больнице от полученных травм скончалась девочка 2015 года рождения.

Еще одна пассажирка легковушки – женщина 1970 года рождения – находится в больнице.

Водители автомобилей «Мерседес» и «ГАЗ» не пострадали.

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