Жару до +31 градуса прогнозируют в Ижевске 22 августа

Синоптики обещают до 31 градуса жары Фото: Амир Закиров

Днем 22 августа в Ижевске ожидается небольшая облачность и до 29-31 °С. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии.

Осадков не ожидается. Ветер северный, 4-9 м/с.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 762 мм рт. ст. Влажность воздуха утром около 63%, днем 34%, вечером 46%. Магнитное поле слабовозмущенное.

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