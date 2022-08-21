В Сарапуле появился огромный портрет писателя Салтыкова-Щедрина

Огромный портрет писателя Салтыкова-Щедрина в Сарапуле. Фото: пресс-служба правительства Удмуртии

В Сарапуле появилось большое граффити, на котором изображен русский писатель Михаил Салтыков-Щедрин. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Рисунок сделан на углу улиц Горького и Красноармейской. Это место выбрано не случайно.

«Раньше тут стояли дом Михеева на Богоявленской и усадьба купца Козлова на Троицкой, где часто останавливался чиновник особых поручений Михаил Салтыков», - подчеркнули в ведомстве.

Отметим, граффити появилось в рамках реализации проекта-победителя фонда культурных инициатив Президентского гранта «Роскошь человеческого общения».

Ранее стало известно, что в Ижевске завершается работа над граффити с изображением первой удмуртской поэтессы Ашальчи Оки (Акулины Векшиной).

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