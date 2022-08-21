Амфитеатр начали сооружать в парке «Тишино» в Ижевске

Парк «Тишино» в Ижевске
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Ижевске началось благоустройство парка «Тишино». Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.
Здесь уже провели планировку избыточного грунта на откосах. Делается металлическая опалубка для амфитеатра – он будет радиальной формы.
Скоро рабочие начнут прокладывать линии наружного освещения, монтаж опалубки и армированию каркаса амфитеатра. Позже планируется провести монтаж коммуникаций на всей территории парка, благоустройство дорожек.
Отметим, благоустройство парка идет по нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному президентом России Владимиром Путиным.
Во время визита в Удмуртию премьер России Михаил Мишустин поддержал проект благоустройства парка «Тишино» и пообещал способствовать выделению средств из резервного фонда. 132 млн рублей уже в республике.
Сейчас проходят конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение 2 и 3 этапов.
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