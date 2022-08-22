В Удмуртии служебная собака помогла найти 85-летнего пенсионера, страдающего потерей памяти

В Сарапульском районе служебно-розыскная собака помогла полицейским найти потерявшегося 85-летнего мужчину. Фото: пресс-служба МО МВД РФ «Сарапульский»

В Сарапульском районе Удмуртии служебно-розыскная собака помогла полицейским найти потерявшегося 85-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба МО МВД РФ «Сарапульский».

Так, вечером 18 августа в полицию обратилась жительница Сарапульского района. Женщина рассказала полицейским, что ее брат 1937 года рождения днем ушел в неизвестном направлении. Она пояснила, что мужчина страдает потерей памяти и дезориентирован в пространстве.

К поискам привлекли служебную овчарку отделения патрульно-постовой службы по кличке Герц. Спустя час мужчина был обнаружен в 10 км от дома. Медицинская помощь ему не потребовалась.

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