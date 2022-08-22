В Удмуртии за сутки выявили 280 случаев заболевания коронавирусом

Выздоровели 210 человек Фото: Амир Закиров

За минувшие сутки в ковид-стационары Удмуртии госпитализированы 25 человек. Об этом утром 22 августа сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 3 197 тестов на коронавирус, выявлено 280 новых случаев. В числе заболевших 52 ребенка до 14 лет, 44 гражданина старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Летальных случаев нет. Выздоровели 210 человек.

На утро 22 августа 2 170 человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 121 пациент ковид-стационаров находится в состоянии средней степени тяжести, 3 человека - в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 171 378 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 165 641 пациент. 4 053 человека скончались, из них 3 853 - с подтвержденным диагнозом.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 700 932 жителя региона. Из них 561 026 прошли оба этапа вакцинации. 199 198 жителей республики ревакцинировались.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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