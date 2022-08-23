Нарушения в эксплуатации гидротехнического сооружения выявили в Камбарском районе Удмуртии

Гидротехническое сооружение находится в селе Михайловка Камбарского района
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Удмуртии в селе Михайловка выявили гидротехническое сооружение, за которым не следили местные власти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ведомства.
Муниципалитет не обеспечил безопасную эксплуатацию объекта, не заключил договор обязательного страхования гражданской ответственности, не провел декларацию.
Прокурор района обратился в суд, чтобы признать бездействие властей незаконным, обязать их провести декларирование и заключить договор гражданской ответственности.
Суд удовлетворил требования. Исполнение их по факту находится на контроле.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
«Просто безответственное отношение»: глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал главу Ижевска за нелегально работающие наливайки
Спасали полуволка: как живет приют для бездомных животных в Ижевске
400 тысяч рублей потерял 25-летний житель Ижевска при заказе проститутки