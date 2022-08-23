Нарушения в эксплуатации гидротехнического сооружения выявили в Камбарском районе Удмуртии

Гидротехническое сооружение находится в селе Михайловка Камбарского района Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртии в селе Михайловка выявили гидротехническое сооружение, за которым не следили местные власти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ведомства.

Муниципалитет не обеспечил безопасную эксплуатацию объекта, не заключил договор обязательного страхования гражданской ответственности, не провел декларацию.

Прокурор района обратился в суд, чтобы признать бездействие властей незаконным, обязать их провести декларирование и заключить договор гражданской ответственности.

Суд удовлетворил требования. Исполнение их по факту находится на контроле.

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