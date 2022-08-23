400 тысяч рублей потерял 25-летний житель Ижевска при заказе проститутки

Житель Ижевска хотел заказать проститутку, но остался без секса и денег Фото: Амир Закиров

В Ижевске мошенники обманули 25-летнего жителя города, когда он заказывал на сайте услуги «жрицы любви». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Молодой человек решил заказать проститутку. Он зашел на специальный сайт, выбрал анкету девушки, позвонил по указанному номеру и внес предоплату. После этого ему перезвонил мужчина и сообщил, что нужно оплатить страховку. Затем выяснилось, что вышло из строя кассовое оборудование, и нужно вновь внести предоплату.

Потерпевший перечислил в общей сложности 400 тысяч рублей, и только после этого понял, что стал жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия для раскрытия преступления.

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