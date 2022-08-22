«Просто безответственное отношение»: Александр Бречалов раскритиковал главу Ижевска за нелегально работающие «наливайки»

К Александру Бречалову обратилась старшая по дому №206 по улице Удмуртской и пожаловалась на ларек на так называемом «Владыкинском рынке», где продаются «фунфырики» со спиртом Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе аппаратного совещания 22 августа раскритиковал работу главы Ижевска Олега Бекмеметьева в части борьбы с незаконной продажей спиртосодержащих жидкостей в ночное время. В субботу к руководителю региона обратилась старшая по дому №206 по улице Удмуртской и пожаловалась на ларек на так называемом «Владыкинском рынке», в котором под вывеской «Парфюмерия» ночами продаются «фунфырики» со спиртом.

«Хорошее сообщество, вместе с депутатами благоустроили территорию, детскую площадку сделали. И что видят утром? Люди идут на работу, ведут детей, а вся площадка в этих фунфыриках, и спальные места - они уже так называют - то есть, пьяницы валяются на детской площадке. У нас, что нет законных рычагов, чтобы повлиять на это? Или мы просто закрываем глаза? И это не одна такая точка в городе», – обратился Александр Бречалов к городским властям.

По его словам, за последнюю пятилетку проблема с незаконной реализацией алкоголя в Удмуртии была практически побеждена, однако в последнее время этот бизнес вновь процветает. В качестве одной из причин руководитель региона назвал несущественный размер штрафов. В частности, после субботнего обхода на ларек был наложен штраф, однако уже к утру он был оплачен, а торговля возобновлена.

Глава республики поручил Госсовету увеличить размер штрафов для недобросовестных предпринимателей, а властям города совместно с МВД – организовать ежедневные рейды.

«Мы горой за каждого предпринимателя, но этот ИП-шник, который сознательно травит людей - это не предприниматель, это проходимец и преступник. Нам такие не нужны», – заявил он.

Руководитель региона вынес Олегу Бекмеметьеву «последнее предупреждение», пригрозив «кадровыми решениями» в отношении городских властей.

«Всегда поддерживал и город, и команду, и дальше буду поддерживать. Но, знаете, есть вопросы, например, дорогу построить или ливневую канализацию отремонтировать - это понятно, но здесь просто безответственное отношение. Еще раз – последнее предупреждение. Не заставляйте меня переходить к кадровым решениям по вам и вашей команде», – заключил он.

Кроме того, Александр Бречалов раскритиковал работу ижевской администрации по содержанию столицы Удмуртии.

«С точки зрения содержания города провален как зимний, так и летний сезон. Просто провален. Почему? Ответ простой: в Ижевске в районах нет хозяина, именно с точки зрения хозяйственника. Многие вопросы лежат просто в сфере дисциплинированности исполнения своих функциональных обязанностей», – подчеркнул руководитель региона, отметив в числе основных недочетов содержание остановок и покос травы.

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