В Удмуртии за сутки выявили 287 случаев заболевания коронавирусом

Выздоровели 267 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Удмуртии выявили 287 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализированы 9 человек. Об этом утром 23 августа сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 3 197 тестов на коронавирус, выявлено 287 новых случаев. В числе заболевших 31 ребенок до 14 лет, 56 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Летальных случаев нет. Выздоровели 267 человек.

На утро 23 августа 2 687 человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 121 пациент ковид-стационаров находится в состоянии средней степени тяжести. 5 человек - в тяжелом состоянии, из них 2 – на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 171 665 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 165 908 пациентов. 4 053 человека скончались, из них 3 853 - с подтвержденным диагнозом.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 701 007 жителей региона. Из них 561 049 прошли оба этапа вакцинации. 200 802 жителя республики ревакцинировались.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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