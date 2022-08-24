Эксперты со всей России обсудили проблемы инклюзии на конференции в Ижевске

Конференция проходила в Доме Дружбы народов. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

23 августа в Ижевске в рамках Вторых Международных детских инклюзивных творческих игр состоялась научно-практическая конференция «Формирование современной инклюзивной культуры и вызовы трансформации общества: равные возможности во всех сферах жизнедеятельности детей и молодых людей с инвалидностью». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Мероприятие проходило в Доме Дружбы народов. В ходе пленарного заседания обсуждались вопросы инклюзивной культуры в контексте устойчивого развития общества, проблемы социальной инклюзии и интеграции инвалидов в современное культурное пространство, а также роль медико-социальной экспертизы в формировании образовательного маршрута детей с инвалидностью.

«На сегодняшний день общество достигло той точки развития, в которой оно уже больше не может не замечать эту категорию людей. Общество стало более гуманным и инклюзивным. <…> И задача этой конференции – открыто поговорить о проблемах и путях решения, которые у нас есть для того, чтобы сделать жизненное пространство комфортным для всех», - рассказала директор общественного объединения «Союз Всероссийских и ведущих организаций инвалидов «АбиАрт», сопредседатель организационного комитета Игр Наталья Крель.

Как отметила в своем приветственном слове руководитель – главный эксперт по медико-социальной экспертизе по Удмуртии Главного бюро медико-социальной экспертизы Екатерина Мухаметгалеева, проведение таких мероприятий способствует разработке новых методов реабилитации и социальной интеграции людей инвалидам, а также позволяет организациям и органам власти активнее взаимодействовать с обществом и влиять на происходящие в нем процессы.

«Я уверена, что проведение этой научно-практической конференции позволит выработать приоритетные направления в совместной работе», – заявила она.

После пленарного заседания в столице Удмуртии открылись 6 тематических площадок, посвященных разным аспектам реабилитации и социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья. Так, площадка на базе Учебно-научной библиотеки УдГУ была посвящена инклюзивному образованию в современных реалиях. По словам ректора УдГУ Галины Мерзляковой, университет был выбран площадкой для этой секции неслучайно - вуз занимает лидирующие позиции в регионе по внедрению в учебный процесс различных инклюзивных практик.

«Научная площадка – это возможность обменяться опытом, подвести определенные итоги, продемонстрировать лучшие практики и поделиться имеющимися наработками в вузах республики. <…> Также в рамках таких площадок можно сделать рекомендации к совершенствованию существующего в сфере прав лиц с ОВЗ законодательства», – подчеркнула Галина Мерзлякова.

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