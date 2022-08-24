Почти 80 000 рублей перевела жительница Удмуртии за снятие порчи с близких людей

Женщина наткнулась на мошенников в социальных сетях. Фото: Мария Бакланова

В полицию обратилась 38-летняя местная жительница.Она сообщила,что у нее украли деньги. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Потерпевшая рассказала, что в социальной сети увидела объявление о снятии порчи и решила перейти по указанной ссылке. Через какое-то время ей написала незнакомая женщина, которая якобы может снять порчу. Сначала общение происходило в интернете, а затем женщины продолжили поддерживать связь по телефону.

Незнакомка убедила потерпевшую в том, что на ее семью наложили порчу, от которой срочно нужно избавиться.

Общение продолжалось три дня. За это время злоумышленнице удалось напугать женщину так, что она 9 раз перевела деньги за «услугу снятия порчи» на указанный счет.

В общей сумме жительница Удмуртии перевела 76 900 рублей. Когда мошенница стала настойчиво требовать больше денег, то заявительница рассказала обо всем матери, которая сразу поняла, что дочь обманули.

Возбуждено уголовное дело.

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