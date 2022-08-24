В Удмуртии шесть человек незаконно торговали поросятами и цыплятами на рынке

Шесть жителей Удмуртии незаконно продавали животных на рынке. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

21 августа 2022 года специалисты отдела ветеринарного надзора провели проверку на рынке выходного дня в селе Алнаши в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В результате рейда, проверяющие выявили факты незаконной торговли. Шесть человек продавали поросят, цыплят-бройлеров, гусят и утят, не имея на это никаких специальных документов.

Специалисты ветеринарной службы проконтролировали, чтобы всех животных и птиц вернули в личные подсобные хозяйства.

22 августа 2022 года нарушителям было объявлено предостережение.

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