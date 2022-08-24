Стали известны имена финалистов «Голоса Удмуртии»

20 августа на сцене Удмуртской филармонии в Ижевске прошла Битва лучших за право выхода в финал песенного конкурса «Голос Удмуртии»

20 августа на сцене Удмуртской филармонии в Ижевске прошла Битва лучших за право выхода в финал песенного конкурса «Голос Удмуртии». По итогам мероприятия стал известен окончательный список исполнителей, которые выступят на Центральной площади 9 сентября и сразятся за гран-при проекта – сертификат на 300 тысяч рублей на путешествие по России.

Организаторы приглашают на гранд-финал всех желающих - вход на мероприятие свободный, начало в 18:00. Зрители не только первыми узнают имена победителей в каждой из 8 номинаций и обладателя главного приза конкурса, но и смогут принять участие в розыгрыше и выиграть смартфон, электросамокат, портативную колонку и другие призы.

Напомним, «Голос Удмуртии» стартовал 12 июня. За это время на конкурс поступило более 1 200 заявок. 328 участников преодолели этап слепых прослушиваний и выступили в полуфиналах, которые прошли в 5 городах республики (Ижевск, Воткинск, Глазов, Сарапул и Можга). 29 из них стали финалистами проекта.

СПИСОК ФИНАЛИСТОВ:

Номинация «Дети от 6 до 12 лет»

- Елизавета Стародумова, 12 лет. Ижевск;

- Филипп Фатфулин, 11 лет, с Ариной Ивановой, которая исполняет песню на языке жестов, проект «На равных», Ижевск;

- Арсений Бардин, 10 лет, Можга.

Номинация «Дети от 13 до 17 лет»

- Милана Хакимова, 15 лет, Сарапул;

- Кристина Смирнова, 14 лет, Сарапул;

- Софья Белокрылова, 16 лет, Воткинск.

Номинация «Лучший женский вокал»

- Ольга Городских, 35 лет, работник дома культуры, Можга;

- Яна Пушкарева, 42 года, инженер на Ижевском радиозаводе, Ижевск;

- Снежана Широких, 53 года, бухгалтер, Ижевск.

Номинация «Лучший мужской вокал»

- Иван Лихачев, 38 лет, кочегар, село Шолья, Камбарский район;

- Артемий Прозоров, 35 лет, священник, настоятель храма святых равноапостольных Константина и Елены, село Селты;

- Алексей Меринов, 29 лет, риэлтор, Ижевск;

- Михаил Широбоков, 33 года, пожарный, село Шаркан;

- Илья Русских, 36 лет, майор внутренней службы в отставке, село Селты.

Номинация «Серебряный голос»

- Владимир Волков, 61 год, журналист, село Вавож;

- Любовь Шевченко, 68 лет, пенсионерка, Ижевск;

- Андрей Платунов, 62 года, индивидуальный предприниматель, Ижевск.

Номинация «Лучший музыкальный коллектив»

- Хор «Родники», Ижевск;

- Дуэт: Анна Нуриева, 26 лет, юрист, и Влада Латыпова, 25 лет, вокалист, Можга;

- Группа «КузмиЧ», Игра.

Номинация «Лучшая авторская песня»

- Евгений Мельников, 24 года, поселок Новый, Воткинский район;

- Антон Францев, певец и бард, 34 года, Сарапул;

- Алексей Шкляев, 22 года, инженер на заводе «Купол», Ижевск.

Номинация «Мой родной»

- Лайсира Копысова, 65 лет, пенсионерка, Ижевск;

- Елизавета Третьякова, 22 года, студентка, Глазов;

- Айнур Валеев, 31 год, вокалист, Ижевск.

Номинация «Профи»

- Эльвира Панченко, 33 года, артистка, Ижевск;

- Полина Русских, 27 лет, вокалистка, Ижевск;

- Эльвира Теребова, 38 лет, руководитель музыкальных коллективов - Сарапул.

«Песенный конкурс такого масштаба в нашей республике проводится впервые. Этот культурный и музыкальный проект очень важен и для развития региона в целом, и для поддержки наших талантливых жителей. В Удмуртии очень много исполнителей, которые не являются профессиональными артистами, но при этом способны выступить перед публикой, подарить ей праздник. Я надеюсь, что многих полуфиналистов и финалистов «Голоса Удмуртии» заметят на республиканском уровне, и у них появится больше возможностей выступать. А мы, в свою очередь, будем думать о дальнейшем развитии и масштабировании проекта», - прокомментировала депутат Гордумы Ижевска Марина Нужина.

«Голос Удмуртии» проходит при поддержке Правительства республики в рамках партийного проекта «Культура малой Родины». Организаторы конкурса – компания Centre digital & media, ижевская радиостанция «Адам» (104.5 FM) и АУ УР «Центр активных коммуникаций».

Сроки проведения: 09.09.22. Подробности об организаторе конкурса, правилах его проведения, кол-ве призов, месте, сроках и порядке их вручения уточняйте у организаторов на сайте golosudm.ru. Организатор ООО «Центр ДМ» совместно с АУ УР «Центр активных коммуникаций». 6+

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