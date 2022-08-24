Стали известны имена финалистов «Голоса Удмуртии»

20 августа на сцене Удмуртской филармонии в Ижевске прошла Битва лучших за право выхода в финал песенного конкурса «Голос Удмуртии»
20 августа на сцене Удмуртской филармонии в Ижевске прошла Битва лучших за право выхода в финал песенного конкурса «Голос Удмуртии». По итогам мероприятия стал известен окончательный список исполнителей, которые выступят на Центральной площади 9 сентября и сразятся за гран-при проекта – сертификат на 300 тысяч рублей на путешествие по России.
Организаторы приглашают на гранд-финал всех желающих - вход на мероприятие свободный, начало в 18:00. Зрители не только первыми узнают имена победителей в каждой из 8 номинаций и обладателя главного приза конкурса, но и смогут принять участие в розыгрыше и выиграть смартфон, электросамокат, портативную колонку и другие призы.
Напомним, «Голос Удмуртии» стартовал 12 июня. За это время на конкурс поступило более 1 200 заявок. 328 участников преодолели этап слепых прослушиваний и выступили в полуфиналах, которые прошли в 5 городах республики (Ижевск, Воткинск, Глазов, Сарапул и Можга). 29 из них стали финалистами проекта.
Номинация «Дети от 6 до 12 лет»
- Елизавета Стародумова, 12 лет. Ижевск;
- Филипп Фатфулин, 11 лет, с Ариной Ивановой, которая исполняет песню на языке жестов, проект «На равных», Ижевск;
- Арсений Бардин, 10 лет, Можга.
Номинация «Дети от 13 до 17 лет»
- Милана Хакимова, 15 лет, Сарапул;
- Кристина Смирнова, 14 лет, Сарапул;
- Софья Белокрылова, 16 лет, Воткинск.
Номинация «Лучший женский вокал»
- Ольга Городских, 35 лет, работник дома культуры, Можга;
- Яна Пушкарева, 42 года, инженер на Ижевском радиозаводе, Ижевск;
- Снежана Широких, 53 года, бухгалтер, Ижевск.
Номинация «Лучший мужской вокал»
- Иван Лихачев, 38 лет, кочегар, село Шолья, Камбарский район;
- Артемий Прозоров, 35 лет, священник, настоятель храма святых равноапостольных Константина и Елены, село Селты;
- Алексей Меринов, 29 лет, риэлтор, Ижевск;
- Михаил Широбоков, 33 года, пожарный, село Шаркан;
- Илья Русских, 36 лет, майор внутренней службы в отставке, село Селты.
Номинация «Серебряный голос»
- Владимир Волков, 61 год, журналист, село Вавож;
- Любовь Шевченко, 68 лет, пенсионерка, Ижевск;
- Андрей Платунов, 62 года, индивидуальный предприниматель, Ижевск.
Номинация «Лучший музыкальный коллектив»
- Хор «Родники», Ижевск;
- Дуэт: Анна Нуриева, 26 лет, юрист, и Влада Латыпова, 25 лет, вокалист, Можга;
- Группа «КузмиЧ», Игра.
Номинация «Лучшая авторская песня»
- Евгений Мельников, 24 года, поселок Новый, Воткинский район;
- Антон Францев, певец и бард, 34 года, Сарапул;
- Алексей Шкляев, 22 года, инженер на заводе «Купол», Ижевск.
Номинация «Мой родной»
- Лайсира Копысова, 65 лет, пенсионерка, Ижевск;
- Елизавета Третьякова, 22 года, студентка, Глазов;
- Айнур Валеев, 31 год, вокалист, Ижевск.
Номинация «Профи»
- Эльвира Панченко, 33 года, артистка, Ижевск;
- Полина Русских, 27 лет, вокалистка, Ижевск;
- Эльвира Теребова, 38 лет, руководитель музыкальных коллективов - Сарапул.
«Песенный конкурс такого масштаба в нашей республике проводится впервые. Этот культурный и музыкальный проект очень важен и для развития региона в целом, и для поддержки наших талантливых жителей. В Удмуртии очень много исполнителей, которые не являются профессиональными артистами, но при этом способны выступить перед публикой, подарить ей праздник. Я надеюсь, что многих полуфиналистов и финалистов «Голоса Удмуртии» заметят на республиканском уровне, и у них появится больше возможностей выступать. А мы, в свою очередь, будем думать о дальнейшем развитии и масштабировании проекта», - прокомментировала депутат Гордумы Ижевска Марина Нужина.
«Голос Удмуртии» проходит при поддержке Правительства республики в рамках партийного проекта «Культура малой Родины». Организаторы конкурса – компания Centre digital & media, ижевская радиостанция «Адам» (104.5 FM) и АУ УР «Центр активных коммуникаций».
Сроки проведения: 09.09.22. Подробности об организаторе конкурса, правилах его проведения, кол-ве призов, месте, сроках и порядке их вручения уточняйте у организаторов на сайте golosudm.ru. Организатор ООО «Центр ДМ» совместно с АУ УР «Центр активных коммуникаций». 6+
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Вторые Международные детские инклюзивные творческие игры торжественно открылись в Ижевске
Эксперты со всей России обсудили проблемы инклюзии на конференции в Ижевске