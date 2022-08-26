Охотник из Игринского района Удмуртии подстрелил окольцованную во Франции утку

Данные педали орнитологам в Центр кольцевания птиц России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Недавно в Игринском районе один из охотников добыл утку – чирка – с кольцом и GPS передатчиком. Когда данные расшифровали, выяснилось, что птица прилетела из Франции. Об этом на официальной странице «ВКонтакте» сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов Удмуртии.

Если быть точнее, подстреленный местным охотником чирок был помечен учеными во французском городе Страсбург. Расстояние от него до Удмуртии составляет почти на 3 500 км. Всю информацию, а также кольцо и передатчик, снятые с утки, направили в Центр кольцевания птиц России. Это поможет исследованиям в области миграции пернатых.

Специалисты Минприрды отмечают, что в случае нахождения или поимки окольцованной птицы важно поделиться с учеными информацией, написав в Центр кольцевания по адресу: 117312, г. Москва. Также письмо можно направить по электронной почте: bird.ring.rus@gmail.com. При этом нужно указать данные, содержащиеся на кольце (можно выслать и само кольцо или его фото), а также дату и обстоятельства обнаружения птицы. Тем самым вы внесете полезный вклад в исследования орнитологов.

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