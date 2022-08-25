Экс-министр народного образования Алла Еременко стала «Почетным гражданином Удмуртии»

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Экс-министр народного образования Удмуртской АССР, замдиректора по непрерывному образованию филиала Российской правовой академии Минюста России Алла Еременко получила звание «Почетный гражданин Удмуртской Республики».

Награду ей вручил глава региона Александр Бречалов на конференции педагогических работников республики, которая прошла сегодня, 25 августа.

«Это особенная награда для особенного человека. Это уникальный человек, профессионал своего дела. Алла Васильевна прошла насыщенный трудовой путь от учителя начальных классов до министра народного образования Удмуртской АССР. Благодаря ее удивительному трудолюбию, целеустремленности и стремлению улучшить систему образования республики произошли значительные перемены: в городах и районах появились первые лицеи, гимназии, классы с повышенным уровнем образования, открыты станция юных техников и дворец пионеров в Ижевске. Вас знают и ценят за мудрость, порядочность, надежность, за искреннюю любовь к родному краю и заботу о детях», – подчеркнул Александр Бречалов.

Алла Васильевна родилась в 1941 году в Армавире. Окончила Армавирский педагогический институт, а потом и УдГУ. Была отличником просвещения СССР. Еще в самом начале карьеры многие отмечали ее особый подход к делу, она не только учила детей, она помогала им вырасти достойными людьми. Вот уже 15 лет она работает в ижевском филиале Правовой академии Минюста.

«Мое сердце – это учительство! И пока оно будет биться, эта любовь не иссякнет! Эта награда очень значима для меня. Я хочу поблагодарить каждый педагогический коллектив республики, с кем я работала и работаю сейчас. За творчество, за выполнения поставленных задач, за доброе отношение и заинтересованность», – в ответном слове сказала Алла Еременко.

На конференции были вручены и другие награды педагогам, в том числе почетная грамота Удмуртии, почетное звание «Народный учитель Удмуртии», почетное звание «Заслуженный работник образования Удмуртии», почетные грамоты правительства региона, а также благодарственное письмо сенатора РФ Любови Глебовой.

В начале конференции с приветственным словом к педагогическим сотрудникам обратился министр просвещения России Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что такие конференции – замечательные площадки для обмена мнениями, они позволяют подвести итоги проделанной работы и обсудить планы на будущее.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Министр культуры РФ Любимова ознакомилась с проектом реконструкции главного корпуса оружейного завода в Ижевске

Министр культуры РФ Ольга Любимова проверила ход реконструкции Театра юного зрителя в Ижевске