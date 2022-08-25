Начальника Управления благоустройства и охраны окружающей среды Ижевска уволили после критики со стороны главы Удмуртии

Александр Бречалов оказался недоволен работой городской администрации в части борьбы с незаконной продажей спирта Фото: Диля Ахмадишина

Власти столицы Удмуртии разорвали трудовой договор с начальником городского Управления благоустройства и охраны окружающей среды Денисом Бутылкиным. Как сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев, это решение было принято после критики со стороны Александра Бречалова – напомним, руководитель региона оказался недоволен работой городской администрации в части борьбы с незаконной продажей спиртосодержащих жидкостей.

Кроме того, объявлены дисциплинарные взыскания двум заместителем Бутылкина - отвечающему за городское хозяйство Владимиру Гуляеву и курирующему экономический блок Дмитрию Загребину.

Помимо этого, представители муниципалитета совместно с «Молодой Гвардией», МВД и административной инспекцией проводят ежедневные рейды по торговым точкам, торгующим некачественным алкоголем. По каждому факту незаконной продажи спирта составляются протоколы.

Предпринимателям, которые арендуют ларьки на остановках, выдали предписания об устранении недочетов в срок до 31 августа.

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