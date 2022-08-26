На трассе в Удмуртии столкнулись грузовик и легковушка, пострадали три человека

Фото: пресс-служба Государственной противопожарной службы Удмуртии

25 августа на трассе Алнаши – Нижний Сырьез у деревни Удмуртский Тоймобаш произошла дорожная авария. Как сообщили в пресс-службе Государственной противопожарной службы Удмуртии, около 09:38 столкнулись грузовик ГАЗ и LADA Vesta, в результате чего легковой автомобиль вылетел в кювет опрокинулся на крышу.

Фото: пресс-служба Государственной противопожарной службы Удмуртии

Три человека получили травмы. Прибывшие спасатели отключили аккумулятор, стабилизировали автомобиль и оказали пострадавшим доврачебную помощь.

«Один из трех пострадавших был госпитализирован в медицинское лечебное учреждение», - говорится в сообщении.

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