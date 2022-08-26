От 60 до 110 рублей в день составит стоимость питания школьников в Ижевске

Стоимость школьного обеда для учеников 5-11 классов в Ижевске с 1 сентября составит от 60 до 110 рублей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Стоимость школьного обеда для учеников 5-11 классов в Ижевске с 1 сентября составит от 60 до 110 рублей. Об этом izh.kp.ru сообщили в городском управлении образования.
Сумма может варьироваться в зависимости от организатора питания. Оплачивают питание родители.
Ученики 1-4 классов в соответствии с посланием президента РФ Владимира Путина в обязательном порядке раз в день обеспечиваются бесплатным горячим питанием за счет бюджета. В зависимости от смены, это завтрак и/или обед.
Средняя стоимость обеда для одного обучающегося младшего звена составляет 83,75 рублей. При этом стоимость единовременного приема горячей пищи должна быть не ниже 67 рублей.
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