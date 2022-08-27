На реке Иж в Удмуртии потерялось четыре человека

Поиски потерявшихся людей на реке Иж завершились успешно. Фото: Поисково-спасательный отряд Ижевска

25 августа, около 22.00, поступило сообщение сообщение о том, что на реке Иж потерялись 4 человека. Об этом сообщает Поисково-спасательный отряд Ижевска.

Спасатели оперативно выдвинулись на помощь людям. Поиски длились до 9.00 следующего дня - это 11 часов. Потеряшек удалось найти, обогреть и доставить на берег.

Стоить отметить, что это уже третья потерявшаяся группа за этот сезон.

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