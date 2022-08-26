На трассе в Удмуртии легковушка столкнулась с трактором, погибла 49-летняя женщина

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Смертельная дорожная авария произошла сегодня днем на 130-м километре участка федеральной трассы М-7 «Волга» в Малопургинском районе Удмуртии. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике.

Установлено, что около 14:30 водитель автомобиля Haima 7 – 49-летняя женщина – не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с прицепом трактора «Беларус» под управлением 54-летнего мужчины.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Водитель легковушки скончалась на месте. Два ее пассажира - мужчина 1972 года рождения и девушка 2004 года рождения – госпитализированы с травмами.

«По предварительным данным, женщина управляла автомобилем в состоянии переутомления, семья возвращалась домой с места проведения отдыха», – отметили в ведомстве.

По факту ДТП проводится проверка.

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