Фальшивую купюру обнаружили в одном из банков Ижевска

Очевидно, подделкой расплатился один из покупателей в магазине
Фото: Олег ЗОЛОТО
Денежную купюру достоинством 1 000 рублей с признаками подделки обнаружили в одном из банковских учреждений Ижевска. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.
Нашли фальшивку при пересчете денежных средств. Как позже удалось установить, купюра поступила из магазина по продаже алкогольной продукции в поселке Балезино.
«Согласно проведенному исследованию, данная купюра изготовлена не на предприятии «Гознак». В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело», – пояснили в пресс-службе республиканского МВД.
Руководителям организаций, осуществляющих прием денежных средств от населения, напоминают о необходимости использования детекторов. В случае обнаружения подозрительных купюр необходимо сочно вызывать полицию и ни в коем случае нельзя пытаться сбыть такую банкноту.
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