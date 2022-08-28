Стас Михайлов выступил на Центральной площади Ижевска

27 августа в Ижевске прошли мероприятия, посвященные празднованию 25-летнего юбилея компании «Белкамнефть» Фото: скриншот видео youtube.com/Анна Колибердина

27 августа в Ижевске прошли мероприятия, посвященные празднованию 25-летнего юбилея компании «Белкамнефть». Как передает IZHLIFE, вечером на Центральной площади выступили популярные российские артисты Юлия Михальчик и Стас Михайлов.

«Судя по визуальным ощущениям, во время концерта приглашенных звезд на площади было не менее 10 тыс. человек. Артисты исполнили свои самые известные песни, а Стас Михайлов даже спустился к зрителям», - пишет городской портал.

Жители и гости столицы Удмуртии делились своими впечатлениями в соцсетях.

«Гуляя по Ижевску, попали на праздник, где выступали Юля Михальчик и Стас Михайлов. Концерт обалденный устроили для жителей города. Мы остались под впечатлением», – написала во «ВКонтакте» Наталья Мясникова.

«Стас Михайлов, конечно, зажег Ижевск своим выступлением. Атмосфера на площади была очень кайфовая, душа развернулась и ликовала. Его энергия передавалась на расстоянии», – поделилась Светлана Бакулева.

Концерт завершился праздничным салютом.

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