Стас Михайлов выступил на Центральной площади Ижевска

27 августа в Ижевске прошли мероприятия, посвященные празднованию 25-летнего юбилея компании «Белкамнефть» Фото: скриншот видео youtube.com/Анна Колибердина
27 августа в Ижевске прошли мероприятия, посвященные празднованию 25-летнего юбилея компании «Белкамнефть». Как передает IZHLIFE, вечером на Центральной площади выступили популярные российские артисты Юлия Михальчик и Стас Михайлов.
«Судя по визуальным ощущениям, во время концерта приглашенных звезд на площади было не менее 10 тыс. человек. Артисты исполнили свои самые известные песни, а Стас Михайлов даже спустился к зрителям», - пишет городской портал.
Жители и гости столицы Удмуртии делились своими впечатлениями в соцсетях.
«Гуляя по Ижевску, попали на праздник, где выступали Юля Михальчик и Стас Михайлов. Концерт обалденный устроили для жителей города. Мы остались под впечатлением», – написала во «ВКонтакте» Наталья Мясникова.
«Стас Михайлов, конечно, зажег Ижевск своим выступлением. Атмосфера на площади была очень кайфовая, душа развернулась и ликовала. Его энергия передавалась на расстоянии», – поделилась Светлана Бакулева.
Концерт завершился праздничным салютом.
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