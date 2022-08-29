29 августа в Ижевске вновь будет жара до +30 градусов

Какая погода будет в Ижевске в понедельник Фото: Михаил ФРОЛОВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на понедельник.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, днем 29 августа в Ижевске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха в столице Удмуртии составит +28..+30 °С, а местами по республике до +31 °С. Скорость юго-западного ветра достигнет 4-9 м/с.

К вечеру по данным Росгидрометцентра столбик термометра опустится до +16 °С. Ветер изменит направление на южное, его скорость снизится до 3 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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