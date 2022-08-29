В Удмуртии за сутки выявили 784 новых случая COVID-19

Летальных случаев нет Фото: Амир Закиров

В Удмуртии за минувшие сутки выявлено 784 новых случая заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализированы 52 человека. Об этом утром 29 августа сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 4 742 теста на коронавирус, выявлено 784 новых случая. В числе заболевших 87 детей до 14 лет, 160 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Летальных случаев нет. Выздоровели 630 человек.

На утро 29 августа 3 388 человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 199 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 12 человек - в тяжелом состоянии, из них 1 – на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 174 995 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 168 575 пациентов выздоровели. 4 056 человек скончались, из них 3 856 - с подтвержденным диагнозом.

Вакцинировались 701 433 жителя региона, из них 561 160 получили второй компонент. 207 055 жителей республики прошли ревакцинацию.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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