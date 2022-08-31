В День знаний в Удмуртии местами возможны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

1 сентября, в День знаний, в Удмуртии местами возможны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Об этом сообщает пресс-служба регионального гидрометцентра.

«В Ижевске утром 1 сентября температура воздуха составит 17-19°С, максимально в послеобеденное время повысится до 26-28°С. Днем отметятся кратковременные дожди», – говорится в сообщении.

В целом по республике после обеда воздух прогреется до 23-28 градусов Цельсия со знаком «плюс», в северных районах – до 20-23 градусов. Максимальные порывы ветра достигнут 8-13 м/с.

В последующие дни в Удмуртии ожидается похолодание.

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