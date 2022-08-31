Четверть больных алкоголизмом в Удмуртии составляют женщины

Женский алкоголизм значительно помолодел Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Удмуртии на начало июля 2022 года на диспансерном учете состояло 16 602 пациента, больных алкоголизмом, из которых 26% (4,3 тысяч) – женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Число больных алкоголизмом жительниц региона в сравнении с первым полугодием 2021 года снизилось на 1,2%. Больше всего таких пациенток в Ижевске - 1 998 человек, в Воткинске - 273, Можге -194, Сарапуле - 189 и Глазове - 186.

Отмечается, что женский алкоголизм значительно помолодел. Так, 70% женщин начинают употреблять спиртное в возрасте до 18 лет. К 30-45 годам дозы потребления увеличиваются, чаще всего именно в этот период формируется зависимость.

«Женщины чаще всего привязываются к алкоголю вместе с мужем, редко — с подругами. К тому же женщины чаще пьют скрыто, в одиночку. Женщина втягивается в алкогольную зависимость на эмоционально-психологической основе», - рассказала заведующая амбулаторным реабилитационным отделением Республиканского наркологического диспансера Светлана Блинова.

Госавтоинспекция напоминает: при пересечении дороги по пешеходному переходу велосипедист обязан спешиться, убедиться в безопасности и лишь потом переходить дорогу.

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