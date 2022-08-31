С погибшим на Украине гвардии рядовым простились в Ижевске

В Ижевске простились с рядовым Русланом Гайнуллиным, погибшим в ходе военной спецоперации на Украине Фото: Архив КП

Сегодня, 31 августа, в Ижевске простились с рядовым Русланом Гайнуллиным, погибшим в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, гвардии рядовой Руслан Гайнуллин представлен к Ордену Мужества посмертно», – говорится в сообщении.

Глава республики выразил соболезнования родным и близким погибшего бойца. Помощь семье оказывается в полном объеме.

Редакция «КП-Ижевск» присоединяется к соболезнованиям.

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